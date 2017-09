Beveiliging Prinsjesdag aangescherpt

Klaas Otto blijft in zwaar ge­van­ge­nis­re­gime Vught; 'dreiging nog steeds reëel'

13 september VUGHT - Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender blijft vastzitten in het strenge regime van de gevangenis in Vught. De rechtbank heeft dat vandaag bepaald over zijn verzoek tot overplaatsing naar een lichter regime.