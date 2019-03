Beveiliging Wilders nóg meer op scherp: hij gaat op campagne na verijdelde aanslag

Niet voor niets, blijkt uit de aangifte die Geert Wilders kort na zijn tv optreden bij Robert Jensen op internet zette. Het is een zakelijke opsomming van koude feiten: afgelopen zaterdag wachtte in Heerlen een man met een bijl in zijn fietstas en Stanleymessen in zijn zak op Wilders, die daar campagne voerde. ‘Ik kom voor dat varken,’ zei de man tegen agenten, die hem inrekenden.



De NCTV lichtte Wilders na afloop in. De verdachte wilde een aanslag plegen op Wilders’ leven en kwam daar na zijn arrestatie openlijk voor uit. ‘Ik had een bijl en messen bij me omdat ik Wilders zijn kop in wilde slaan. Die is nog niet van mij af.’ Er waren veel vaker bedreigingen, maar zo dichtbij en concreet werd het zelden.



Dat de man werd gesnapt laat zien dat het veiligheidskordon rond Wilders werkt én broodnodig is, zegt Michiel Menting, adviseur veiligheid bij Alpha Security, dat ook persoonsbeveiliging aanbiedt. ,,Het is een constante staat van oorlog, waarin de scherpte nooit uit het oog kan worden verloren. Dat betekent dat rondom Wilders voortdurend wordt gezocht naar informatie over bedreigingen. Als hij ergens aankomt, is een team al vooruitgegaan om de plaats vrij te geven. Daarna komt Wilders met zijn beveiligers, waarvan een deel zichtbaar is en anderen in burger rondlopen.’’