Bevolking groeit minder hard door dalen immigratie Oekraïners

Nieuwe woningen komen vooral in de Randstad en Flevoland, maar het zijn er nog altijd te weinig

Willen we in Nederland voldoende huizen hebben om iedereen onderdak te bieden, moeten er voor 2050 anderhalf miljoen huizen bijgebouwd worden. Die komen dan vooral in de Randstad of daar vlak in de buurt, blijkt uit een prognose van ABF Research. In provincies als Zeeland en Limburg blijft de groei sterk achter.