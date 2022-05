Bevrijdingsdag als vanouds afgesloten met concert op Amstel, festivals succesvol verlopen

Presentator Eric Corton verzorgde dit jaar als verteller de rode draad in het concert aan de Amstel, dat live werd uitgezonden door de NOS op NPO 1. Het thema van de muziekvoorstelling was ‘Ik kijk je aan’. “Als mensen de tijd nemen om elkaar daadwerkelijk aan te kijken, raken ze met elkaar in gesprek. Dat gebeurt te weinig in deze tijd, alles is vluchtig. Mensen kijken weg, waardoor groepen zich niet gezien en gehoord voelen”, zei Corton daarover.



Traditiegetrouw woonden Willem-Alexander en Máxima het concert op de Amstel ook bij. Aan het eind vertrokken ze met een gezelschap per boot terwijl zij werden uitgezwaaid door het publiek langs de kaden tijdens het nummer We’ll Meet Again. Dat nummer is bekend geworden door de Britse zangeres Vera Lynn (1917-2020). Het lied, dat ze na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog opnam, sloeg erg aan bij iedereen die tijdens de oorlog gescheiden was van zijn of haar geliefde.



De afgelopen twee jaar werd het 5-meiconcert vanwege de geldende coronamaatregelen aangepast. Het evenement was niet op de Amstel, maar zonder publiek en zonder het koningspaar in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.