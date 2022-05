Bevrijdingsfestivals financieel in zwaar weer

Jaarlijks op 5 mei worden de Bevrijdingsfestivals gehouden, om de bevrijding van Nederland van de Tweede Wereldoorlog in de herinnering te houden. Samen vormen de festivals met jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers het grootste muziekevenement van Nederland.

Het Bevrijdingsfestival in Groningen is het eerste van het land dat nu gaat werken met toegangsprijzen. Het gaat volgens een woordvoerster van deze locatie om ‘een landelijke proef’. Een kaartje kost 5 euro, maar de entree blijft gratis voor mensen met lage inkomens en jonge kinderen.

,,Wij gebruiken inderdaad een ticketsysteem”, bevestigt Kristen Bos van het Bevrijdingsfestival Groningen. ,,De belangrijkste reden is de stijging van de kosten voor al het materieel. U moet dan denken aan een toename van 20 tot 30 procent. Daarnaast hebben we twee coronajaren achter de rug en het jaar daarvoor werd de drankomzet gedrukt door slecht weer. Dat is geen prettige uitgangspositie.”

Begroting precies sluitend

Door nu toegang te vragen, is de begroting van de stichting in Groningen precies sluitend. ,,Zo kunnen we morgen ook het goedkoopste festivalbiertje van Nederland schenken, dat kost maar 2,90 euro”, schept Bos op. ,,We hopen dat het allemaal een groot succes wordt, want het liefst doen we het volgend jaar weer hartstikke gratis.”

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei steunt Groningen bij deze pilot, aldus een woordvoerder. ,,Twee jaar corona heeft wat gedaan met de inkomsten van de Bevrijdingsfestivals, ze hebben het financieel niet breed. Belangrijke voorwaarde is dat de festivals laagdrempelig blijven.” De zegsman verwacht in heel Nederland een massale toestroom van bezoekers. ,,Het wordt mooi weer en mensen hebben twee jaar moeten wachten.”

Dit jaar zijn er ruim 300 optredens van artiesten op veertien plaatsen in twaalf provincies.

Toegang was altijd kosteloos

De toegang tot alle Bevrijdingsfestivals, die jaarlijks ieder vele tienduizenden bezoekers trekken, was tot nu toe kosteloos. Groningen verbreekt dat gebruik. De festiviteiten in heel Nederland worden georganiseerd onder auspiciën van en deels betaald door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In de laatste begroting vóór de coronacrisis (2019) werd hiervoor bijna 1 miljoen euro uitgetrokken.

Hoofdsponsor het Vfonds draagt op jaarbasis ook 1 miljoen euro bij aan twee projecten van het Nationaal Comité: de Bevrijdingsfestivals en Adopteer een monument. Dit fonds steunt - met geld van de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij - projecten die kennis over oorlog en conflict vergroten en het belang van en waardering voor de democratische rechtsstaat benadrukken.

Ook het Europees Parlement, de Koninklijke Luchtmacht en het ministerie van Binnenlandse Zaken staan op de ‘vriendenlijst’, maar de Bevrijdingsfestivals werken allemaal met een eigen begroting. Die wordt gespekt door de provincie en de gemeenten en die steunbedragen verschillen enorm per locatie, melden ingewijden.

Ambassadeurs van de Vrijheid

Naast optredens van de Ambassadeurs van de Vrijheid Suzan & Freek, Duncan Laurence, Fresku en Donnie, besteden de festivals dit jaar veel aandacht aan de actuele ontwikkelingen in Oekraïne.

Zo vliegt zanger Duncan Laurence per helikopter naar vier festivals. Dat hij dat mag doen, als vertegenwoordiger van de lhbtiq+-gemeenschap, noemt Laurence eervol. ,,Nog steeds voelen we de afwijzing, omdat we zijn wie we zijn. Ik laat me niet meer leiden wat anderen denken, maar het doet me toch wel iets”, vertelt hij tegen deze krant.

,,Zoals ieder jaar staan de Bevrijdingsfestivals op 5 mei – de dag van de vrijheid – stil bij het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat”, aldus de organisatie. ,,Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Dat er nu wereldwijd duizenden mensen de straat op gaan om zich uit te spreken tegen de oorlog, bevestigt de kracht van solidariteit en het belang van een open democratische samenleving.”