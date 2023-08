Bewoner (60) van zorginstelling Groesbeek overleden, politie start onderzoek na ‘incidenten’

Een 60-jarige bewoner van zorginstelling Pluryn Kemnade Werkenrode in Groesbeek is zondagmiddag om het leven gekomen. De politie is een onderzoek naar zijn dood gestart, omdat er eerder die dag ‘incidenten’ zijn geweest. Agenten gaan meerdere personen horen, schrijft de directie in een interne mail.

Het huis van de bewoner is niet toegankelijk. Een beveiliger houdt hier toezicht op, staat in de mail die in handen is van deze krant.

Onderzoek naar doodsoorzaak

De man zou hebben gewerkt op de afdeling Werk en Vrije Tijd, een soort dagbesteding binnen Kemnade Werkenrode. Dat is een besloten woonvoorziening, gevestigd in de bossen aan de Nijmeegsebaan. Bewoners hebben daar vaak een licht verstandelijke beperking en complexe gedragsproblemen.

Een woordvoerder van Pluryn bevestigt dat de bewoner is overleden en dat de politie onderzoek doet, maar kan nog geen uitspraken doen over de doodsoorzaak. ,,Het politieonderzoek is er om vast te stellen of het om een natuurlijke dood gaat of een niet-natuurlijke. We hopen dat er snel meer duidelijkheid is. Het is heel verdrietig voor familie van de cliënt en voor onze medewekers.”

Incidenten

Wat voor incidenten er zondagmiddag zijn geweest, is niet bekend gemaakt. Het vormt wel de aanleiding voor politie om onderzoek te doen. ‘Dat kan dagen, weken, misschien maanden duren', schrijft de directie in de mail. Personeelsleden wordt gevraagd 'niet te snel te oordelen over wat er is gebeurd’. Er zijn meerdere personen betrokken, schrijft Pluryn in de e-mail aan personeel.

In de hal van de zorginstelling is een gedenkplek ingericht voor bewoners en medewerkers. Een herdenking volgt pas later, vanwege het lopende onderzoek.

Dagbesteding

Kemnade Werkenrode is een besloten woonvorm, waar op het terrein een soort ‘mini-maatschappij’ is ontwikkeld. Bewoners kunnen er betaald werk, dagbesteding of vrijwilligerswerk doen.

Ze wonen zoveel mogelijk zelfstandig op het terrein. Vaak gaat het om mensen met meervoudige gedragsproblemen, een licht verstandelijke beperking en psychische problemen.

De politie kan vooralsnog niet ingaan op het incident en komt later vandaag met een reactie, aldus een woordvoerder.