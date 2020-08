Bewoner van Gelders verpleeghuis overlijdt nadat ze voor de tweede keer corona had

Een bewoner van woonzorgcentrum Rehoboth in het Gelderse Wapenveld is afgelopen weekend overleden nadat zij voor de tweede keer positief testte op het coronavirus. Het verpleeghuis heeft onmiddellijk maatregelen genomen om een nieuwe virusuitbraak te voorkomen.

De besmetting zorgt voor onzekerheid in het verpleeghuis. ,,De bewoonster testte enkele maanden geleden ook al positief op het coronavirus. Dit is dus de tweede keer. Hoe kan dit? Het maakt onzeker over hoe het virus rondwaart”, aldus locatiemanager Geertje Pannekoek. De GGD Noord- en Oost-Gelderland is ingelicht over de besmetting en doet onderzoek naar de bron.

Quote Hoe kan het dat deze bewoonster voor de tweede keer positief testte? Geertje Pannekoek, locatiemanager

Of een herbesmetting met corona vaker voorkomt, kon het RIVM gisteren niet meer nagaan. ,,Voor de zekerheid houden we er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat’’, zegt woordvoerder Coen Berends. Mogelijk kan het voorkomen bij mensen die milde klachten hadden en onvoldoende afweer hebben opgebouwd. Berends: ,,Daar wordt onderzoek naar gedaan.”

Uit Engels onderzoek bleek vorige maand dat na een infectie de antistoffen tegen corona snel minder worden.

Zwaar getroffen

De bewoner van Rehoboth kreeg vorige week een luchtweginfectie en is daarom getest op het coronavirus. Vrijdag bleek dat de test positief was. De cliënt is afgelopen weekend overleden. Het verpleeghuis in de gemeente Heerde werd dit voorjaar zwaar getroffen tijdens de eerste golf van de pandemie. Van de dertig bewoners die overleden, had ‘een groot aantal’ het coronavirus.

,,Hopelijk loopt het nu met een sisser af”, reageert Pannekoek. ,,De bewoonster is in de afgelopen twee weken niet van haar kamer geweest, medewerkers en bezoekers dragen altijd een mondkapje. Het bezoek dat zij onlangs heeft gehad is gevraagd om twee weken in thuisquarantaine te gaan. Medewerkers van die gang worden eind deze week getest, omdat dan de eerste symptomen duidelijk kunnen worden.”

Per direct heeft Rehoboth maatregelen genomen om een virusuitbraak te voorkomen. Zo is het restaurant gesloten en krijgen alle bewoners eten op hun kamer. In de grote zaal worden geen gezamenlijke activiteiten meer gehouden. Bezoekers blijven welkom, maar zij moeten zich melden bij de receptie, een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden. Het advies is om met bewoners vooral naar buiten te gaan.

Regels

Op de gang waar de besmette bewoner verbleef gelden strengere regels. Een handvol bewoners moet twee weken lang op de kamer blijven. Zij worden twee keer per dag gecontroleerd op hartslag, zuurstofgehalte, temperatuur en bloeddruk. Bezoek ontvangen mag alleen op het terras onder dezelfde voorwaarden als in de rest van het verpleeghuis. ,,Gelukkig gaat het om een gang op de begane grond’’, zegt Pannekoek.

Quote Een situatie zoals in het voorjaar willen we niet nog een keer meemaken Geertje Pannekoek, Locatiemanager

,,We nemen het zekere voor het onzekere, maar we maken het niet zo erg als in het voorjaar. Toen verbleven bewoners in volledige isolatie’’, vertelt de locatiemanager. ,,De maatregelen die we nu nemen, en ook al namen, zijn gericht op preventie. Het leidt tot vragen bij familieleden en bewoners, maar ik merk geen ongerustheid. Een situatie zoals in het voorjaar willen we niet nog een keer meemaken.”

WZU Veluwe maakte eind vorige week nog ‘dankbaar’ bekend dat alle verpleeghuizen in Elburg, ’t Harde, Nunspeet, Epe én Wapenveld vrij waren van corona.