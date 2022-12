Bewoners geteisterd door muizen in huis: ‘Hoort ze ’s nachts boven je bed over plafond lopen’

Dag Sinter­klaas­je, hallo kerstdorp­jes! ‘Mensen uit heel het land komen speciaal naar onze tuin kijken’

Even leek het er op dat de donkere dagen voor kerst écht donker zouden worden. Met de hoge energieprijzen is elke besparing aan Watt er één. Maar niet overal. In de Amersfoortse wijk Soesterkwartier branden op de meeste plekjes de lampjes als vanouds uitbundig. ,,Ik betaal liever 30 euro extra om een lach op de gezichten van kinderen te zien.’’

