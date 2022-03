Bewoners ‘leegstaand’ pand overvallen door komst Oekraïense vluchtelingen

‘Leegstaand’ pand

Maar het pand heeft nog wel bewoners. ,,We lazen overal dat het om een leegstaand pand ging, maar er wonen twaalf mensen antikraak in. En wij werden nogal overvallen door de mededeling dat ze nu de kamers in het hele gebouw gaan vullen”, zegt bewoonster Kaylee. Volgens haar is het nog niet duidelijk of de antikraak bewoners het pand snel uit moeten of dat ze nog er (tijdelijk) kunnen blijven wonen. ,,Ik vind de opvang van vluchtelingen prima, maar geef ons dan een alternatief, want dit gaat wel ten koste van ons.” Haar vriend: ,,Als de gemeente nu voor voldoende sociale huurwoningen zou zorgen...”