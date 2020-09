Bewoners worden bij corona-uitbraak in verpleeghuizen straks wekelijks getest

Amsterdam UMC deed onderzoek bij een verpleeghuis in Dordrecht dat kampte met een grootschalige uitbraak van het coronavirus. Doel was om erachter te komen hoe het virus zich zo snel kon verspreiden. Herkenning van de symptomen bleek één van de problemen.

Bij het Dordtse verpleeghuis wonen mensen met dementie. Zij konden vaak niet aangeven of ze klachten hadden. ,,Het herkennen van corona-gerelateerde klachten is daarom enorm afhankelijk van observaties door zorgmedewerkers, maar dan nog kun je maar bij de helft van de mensen de symptomen echt tijdig herkennen”, zegt Bianca Buurman, die samen met collega-hoogleraar Cees Hertogh het onderzoek leidde. ,,De andere helft heeft nog geen klachten, terwijl ze wel besmet zijn. Je staat dan al met 10-0 achter.’’

Bij het Parkhuis is het belang van wekelijks testen volgens de onderzoekers gebleken. Buurman: ,,De helft van de mensen had voor zover bekend geen klachten op het moment dat ze positief testten. Dit kan betekenen dat zij al besmettelijk waren vóórdat zij symptomen ontwikkelden òf dat ze wel symptomen hadden maar die niet herkend werden.’’

Door bij een uitbraak wekelijks te gaan testen, kunnen die bewoners er in een eerder stadium worden uitgepikt, is de gedachte. ,,We hopen dat het virus dan eerder ingedamd kan worden en een uitbraak niet meer zo omvangrijk hoeft te worden zoals bij het Parkhuis en op veel andere plekken in Nederland is gebeurd.’’