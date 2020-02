Bezorger door auto meegesleurd bij ‘moordpoging’: Hij gaf gas en reed me zo aan

Martijn, wiens volledige naam bij de redactie bekend is, komt er vanaf met een pijnlijke knie. Toch neemt de politie het incident in de straat Karrengas uiterst serieus en zoekt via Facebook naar getuigen. Dat deed de politie aanvankelijk met de mededeling dat het om ‘een poging tot doodslag/moord’ ging, zonder verdere details te noemen. Later werd dat bericht alsnog genuanceerd.



,,Wel apart”, noemt Martijn de toon van de eerste oproep. Maar als de 35-jarige freelancekoerier zijn verhaal doet, blijkt die typering van de politie allerminst overdreven. ,,Ik reed zaterdag rond 19.45 uur door de Karrengas op weg naar een order van KFC, daar net om de hoek. Plots zag ik vanuit mijn ooghoek een auto de weg opdraaien, zonder richting aan te geven. Ik rijd zo’n 3000 kilometer per maand en ben dus wel wat gewend. Toch kon ik die wagen maar net ontwijken. Ik toeterde, zo van ‘hé let eens op!’ Kwam ie me achterna en knalde zo bij mij achterop.”