Bezorgers staken voor meer loon tijdens drukste periode van het jaar

Met de eerste prikactie wil FNV het publiek morgen informeren over de vastgelopen onderhandelingen. Zo weten mensen die wachten op sint- en kerstpost dat het niet de schuld van bezorgers is, zegt Deleij. Voor het postbedrijf is dit de meest gevoelige periode van het jaar.

De werkdruk vormt een van de grootste grieven van pakketbezorgers. Die is volgens Deleij ‘buitensporig’. ,,Pakketten moeten tegenwoordig binnen een extreem korte tijd worden geleverd, maar de capaciteit van PostNL is onvoldoende om daaraan te kunnen voldoen’’, meent de FNV-directeur. Pakketjes van bijvoorbeeld Bol.com kunnen vaak op dezelfde dag of in elk geval binnen 24 uur bezorgd worden. Dat is volgens Deleij ‘krankzinnig’. De FNV-directeur stelt dat PostNL zelf die behoefte creeërt. ,,Klanten vragen daar helemaal niet om, maar PostNL belooft het ze wel. En als de postbezorger het vervolgens toch niet redt, dan wordt de klant boos op de bezorger. Terwijl bezorgers zich het vuur uit de sloffen lopen. Het kán zo niet langer.’’ Politiek en vakbonden pleiten al jaren voor betere en eerlijke arbeidsomstandigheden voor de pakketbezorgers. Vorig jaar beloofde PostNL de werkdruk te verlagen, maar de FNV zegt dat het postbedrijf die belofte niet is nagekomen. ,,Werknemers lopen op hun tenen. Ze hebben nauwelijks tijd voor pauze. Ondanks dagen van soms wel twaalf uur.’’

FNV eist ook een loonsverhoging van 5 procent per 1 januari 2019, een vast dienstverband voor uitzendkrachten die al langer dan 52 weken voor het postbedrijf werken en een volledig herstel van de pensioenopbouw. PostNL weigerde vanmiddag verder te praten met FNV over een nieuwe cao. Dit nadat andere bonden aangaven met hun achterban te willen overleggen over het wel of niet voeren van acties en vervolgens uit het overleg stapten.

Nu al heeft de Consumentenbond beduidend meer klachten gekregen over de bezorging van pakjes dan vorig jaar. Op het platform klachtenkompas.nl zijn er drie tot vijf keer meer klachten binnengekomen. De meeste klachten komen binnen over PostNL en DHL en gaan over zoekgeraakte of te laat geleverde pakketten. De afgelopen zeven dagen is er respectievelijk 141 en 68 keer over geklaagd. In 2017 was dat er in dezelfde periode 38 en dertien maal.