Bibbernachtje voor kampeerders: zeldzame nachtvorst in Oost-Nederland

Niet alleen in Overijssel was een extra dekentje nodig, ook in de Achterhoek was het voor kampeerders bibberen geblazen. Daar daalde de temperatuur aan de grond naar een halve graad onder nul. In het westen van het land hele andere taferelen: daar zorgde meer bewolking juist voor een minder sterke afkoeling.

Lees ook Pak de plantjes maar weer in, het gaat vriezen Lees meer

Het is niet voor het eerst deze zomer dat het 's nachts flink afkoelt. Vorige week werd op weerstation Twente nog een kouderecord gehaald met -1,6 graden. Nooit eerder werd in juli zo’n temperatuur op klomphoogte, circa 10 cm. hoogte, gemeten.

Zelden

Vorst aan de grond in juli komt overigens zelden voor, gemiddeld een keer in de zes jaar. Het is sinds de eerste metingen in 1971 maar acht keer voorgekomen. De laatste keer dat er nachtvorst gemeten werd in juli was in 2015. In Oost-Nederland werd het op 9 en 10 juli toen -0,9 en -1,3 graden. In de hoogzomerperiode tussen 20 juli en 20 augustus is nog nooit nachtvorst gemeten.

Volgens Weerplaza is het makkelijk te verklaren waarom het in het oosten van Nederland ‘s nachts een stuk kouder is dan op andere plekken. ,,De bodem in deze hoek van het land is vrij droog en kan daardoor heel makkelijk afkoelen zonder dat er mist of nevel ontstaat”, legt Janssen uit.

Komende nacht