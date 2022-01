Bij de ‘nieuwe bestuurscultuur’ hoort ook een oppositie die zich niet als circus gedraagt

CORONAVIRUS LIVE | Kuipers: Besmettin­gen kunnen oplopen tot 100.000 per dag

Volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) gaat het nu razendsnel met de besmettingen en kan het aantal oplopen tot wel 100.000 per dag. Over het recordaantal besmettingen vandaag, zei hij dat ‘dat aantal de komende dagen verder zal stijgen’. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

18:15