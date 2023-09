Bij deze huisbaas woon je in een monumentaal pand voor 440 euro per maand: ‘Wij zijn een vreemde eend in de bijt’

Rectifica­tie: Bernhard van Oranje stelt panden voor opvang gratis ter beschik­king

Deze site publiceerde op maandag een verhaal over het bedrijf van Bernhard van Oranje dat miljoenen zou krijgen voor de opvang van vluchtelingen in een van zijn panden in Den Haag. Dat blijkt niet juist. Het vastgoedbedrijf Pinnacle, waarvan Bernhard van Oranje minderheidsaandeelhouder is, stelt het pand aan de Wassenaarseweg gratis ter beschikking voor de opvang van vluchtelingen. Dat betekent dat er geen vergoeding tegenover staat. Wij betreuren het misverstand. Het artikel hebben wij van onze website gehaald.