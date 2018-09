'Bij UWV heerst cultuur van wegkijken bij fraude met uitkeringen'

Peperdure Maserati in de prak bij ongeluk, bestuurder gewond

18:38 Twee auto's zijn met elkaar gebotst op de Marinus van Meelweg in Eindhoven, waarna ze in de voortuin van een bedrijf terecht kwamen. Een van de beschadigde auto's is een peperdure Maserati Levante van 133.000 euro. De bestuurder hiervan kwam bekneld te zitten en moest na bevrijding mee naar het ziekenhuis.