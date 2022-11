Bijna 200 klimaatactivisten gearresteerd op Schiphol, sommigen nog vastgeketend aan privéjets

De actievoerders zijn bezorgd over de klimaatcrisis en willen dat Schiphol verduurzaamt. Rond het middaguur is een hek open geslepen met een slijptol bij het terrein op het vliegveld waar de privéjets staan. Zo’n vijfhonderd demonstranten zijn toen onder de toestellen gaan zitten om ze te blokkeren voor gebruik. ,,Ineens kregen we de melding dat er mensen in groten getale het platform op Schiphol-Oost op stroomden. Ze hadden met een slijptol het hek eruit gezaagd en dat ging allemaal heel snel”, zegt de woordvoerder van de marechaussee. Volgens hem is zoiets nooit helemaal te voorkomen, welke veiligheidsmaatregelen je ook neemt.



Het hek is inmiddels gemaakt door hekkenbedrijf Heras. Terwijl het nieuwe hek werd geplaatst, was er een opstootje door een aantal demonstranten. Zij werden niet aangehouden door de politie.



Het doel van de actievoerder was om geen enkele privévlucht vanaf Schiphol te laten gaan, aldus een woordvoerder eerder vandaag. De klimaatactivisten fietsten op het terrein waar de jets geparkeerd staan en blokkeerden naar eigen zeggen tien toestellen. Ze wilden de actie zo lang mogelijk laten duren.



Vanaf de parkeerplaats zongen activisten, die ook diverse muziekinstrumenten hadden, de actievoerders toe. Op een spandoek stond ‘Bullshitvluchten van de baan’. De demonstranten zeggen dat de privévluchten voor veel meer uitstoot per persoon zorgen dan normale lijnvluchten.