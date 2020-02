Bijna 27.000 meldingen over datalekken, maar dat is nog lang niet alles

Drie onschuldi­ge Martinair-piloten terug in Nederland na drugs­vlucht Argentinië

9:48 Drie Nederlandse Martinair-piloten zijn weer terug in Nederland. Ze verbleven de afgelopen twee weken in Argentinië omdat ze onderdeel waren van een onderzoek naar een drugstransport. Ze zijn al even niet meer verdacht in de zaak, maar konden tot gisteren niet naar huis. Martinair laat weten blij te zijn dat de piloten weer bij hun families in Nederland zijn.