Bijna 3 miljoen mensen in Nederland wonen alleen

Verkeers­psy­cho­loog Liselotte van den Berg en tv-columnist Angela de Jong in De Ochtend Show to go

5 september Verkeerspsycholoog Liselotte van den Berg is vrijdagochtend te gast in De Ochtend Show to go. Aanleiding is de lancering van een nieuwe app die appen op de fiets moet tegengaan. Ook te gast is tv-columnist Angela de Jong om de tv-week en het televisieweekend door te spreken. Presentatoren zijn Roel Maalderink en Yora Rienstra.