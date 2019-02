Bijna 300 vermiste Nederlanders: het kan ook jou overkomen

Als Loes Leeman - bedenker van het tv-programma Vermist - een familielid van een vermist persoon in de ogen kijkt, ziet ze pijn. ,,Altijd dat verdriet. Als je met een moeder praat van wie een kind al jaren vermist is en je kijkt in haar ogen, dan denk je: mensje, mensje, oh, oh, oh. Je wenst ze maar één ding toe: dat die zaak wordt opgelost. Want een geliefde hebben die vermist wordt, dat is zó erg.”