Bijna 400.000 positieve tests in één dag door wegwerken achterstand, aantal nieuwe gevallen vlakt af

De afgelopen dag zijn er 394.759 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is een recordaantal nieuwe gevallen in één dag, maar het getal is vertekend: het RIVM heeft een achterstand weggewerkt bij het verwerken van positieve tests.

De computers konden de explosief gestegen aantallen door de omikronvariant eerder niet verwerken, maar de achterstand is nu ingehaald. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn bijna 395.000 positieve tests geregistreerd, waaronder 317.184 achterstallige van na 18 januari. Dit betekent dat er 77.575 nieuwe positieve tests waren. Afgelopen week waren er in totaal 824.301 bevestigde en geregistreerde besmettingen, maar hier zitten dus ook positieve tests van voorgaande weken bij. Als er wordt gekeken naar de dag van de uitslag, waren er 608.529 positieve tests, en dat is ongeveer 2 procent meer dan vorige week.

Het RIVM heeft nu beter zicht gekregen op de coronagolf. Sinds de laatste week van januari is het aantal positieve tests vrij stabiel. Het schommelt tussen de 75.000 en de 100.000.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Vorige week belandden 1266 mensen met het coronavirus in een ziekenhuis, 7 procent meer dan de week ervoor. Bij iets meer dan de helft van deze mensen is het coronavirus de reden van de opname in het ziekenhuis. Bij ongeveer 30 procent heeft het coronavirus een andere aandoening verergerd. Bij de rest van de mensen had de opname niets met het coronavirus te maken. Van de 1266 opgenomen mensen kwamen 118 mensen op de intensive care terecht en dat is een toename van 42 procent. Het aantal gemelde sterfgevallen daalde iets, van 66 naar 54.

Iets minder mensen lieten zich testen op besmetting. Dat aantal daalde van net iets meer dan een miljoen naar net iets eronder. Drie op de vijf testen (60,7 procent) waren positief en dat is een record. Het reproductiegetal daalde naar 1,11, het laagste niveau sinds eind december.

Parlementair verslaggever Niels Klaassen vertelde vandaag over de versoepelingen:

Meeste positieve tests

Amsterdam telde afgelopen dag 12.044 positieve tests, inclusief de oude gevallen. Tilburg volgt met 9431 geregistreerde gevallen en Rotterdam met 8643. Daarna komen Den Haag (7653), Arnhem (7545) en Almere (7544). Op Schiermonnikoog kwamen er vijf gevallen bij.

Het RIVM kreeg acht meldingen van sterfgevallen. Het gaat om inwoners van de gemeenten Amsterdam, Den Bosch, Zaanstad, Purmerend, Leidschendam-Voorburg, Bloemendaal, Tubbergen en Uitgeest. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 54 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna acht per dag. Dat is iets lager dan het niveau in de afgelopen weken.

Achterstand

Door de hoge aantallen kon de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) sinds 18 januari 2022 niet alle positieve testuitslagen tijdig doorgeven aan het RIVM. Het werkelijke aantal meldingen was dan ook hoger dan de aantallen die het RIVM dagelijks meldde.

De meldingen vanuit de teststraten werden eerst in een systeem van de GGD’s geregistreerd. Daarna gingen die meldingen naar een tweede systeem van de GGD, waarin de informatie uit het bron- en contactonderzoek handmatig werd ingevuld. Vanaf vandaag gaan de nieuwe en de eerdere, nog niet aan het RIVM gemelde positieve tests rechtstreeks vanuit de teststraten naar het RIVM.

