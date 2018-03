'Bijna 50 jaar in dienst bij PostNL en niet eens een hand'

De Hoekenees lijkt voor even de meest geliefde pensionaris van het land. ,,Ik krijg bloemen van totaal vreemden.’’

Vandaag stond hij op de voorpagina van De Telegraaf. Een vriend had de krant een boze brief gestuurd. Dat Nossent door zijn oude werkgever ridicuul is behandeld: hij kreeg als afscheidscadeau een vel postzegels en wacht nog steeds op een hand van zijn leidinggevende. De telefoon staat roodgloeiend.