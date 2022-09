Bijna blinde Joop (54) valt over achteloos geparkeerde deelscooters op de stoep: ‘Ik ben de blessures beu’

Gevluchte Iraanse broers als succesvol dj-duo even terug in azc Grave: ‘Geweld kan nooit het antwoord zijn’

De Iraanse broers Armia (33) en Arsham (30) Pour keerden zaterdagmiddag even terug bij azc Grave in Velp, waar ze enkele jaren geleden als asielzoekers even gewoond hebben. Als dj-duo Vessbroz, met inmiddels 400.000 volgers op TikTok en miljoenen likes, traden ze een uur lang op tijdens de open dag van het asielzoekerscentrum.

25 september