Bijna niemand doet mee aan kortebroekenprotest Tim Hofman bij Calvijn College

Één leerling snelde voorbij in korte broek, maar of hij daarmee gehoor gaf aan de oproep is niet bekend. Geen enkele leerling mocht met de pers praten en de schoolleiding wilde ook niet reageren.



Aanleiding voor Hofmans oproep was het initiatief van een 17-jarige leerling. Hij had de hulp van de presentator ingeroepen om voor elkaar te krijgen dat leerlingen bij tropische temperaturen in een korte broek naar school zouden mogen, wat tegens de regels is van het Calvijn College.