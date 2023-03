Bijzonder, fotogeniek tafereel vastgelegd door Brabanders: Jupiter en Venus ‘kussen’



De planeten Jupiter en Venus, die naast de zon en de maan de twee helderste objecten in ons zonnestelsel zijn, leken elkaar woensdagavond te ‘kussen’. Ook in Brabant grepen veel mensen daarom naar hun fototoestel of smartphone om een beeld van het bijzondere tafereel te maken. Maar waarom zijn mensen de laatste tijd zo geobsedeerd door wat er aan de hemel gebeurt?