Bijzondere klus op de snelweg: oververhitte giraffe over de vluchtstrook begeleid

Ex-manager plukte ‘Annabel’-zan­ger Hans de Booij van straat: ‘Ik kreeg stank voor dank’

Recent getuigde zanger Hans de Booij (65) dat hij gedwongen in een caravan moest wonen. Ziekte en een verminderde interesse in zijn optredens en muziek deden hem financieel de das om, waardoor hij geen huishuur meer kon betalen. Maar zijn ex-manager Hans Bronwasser en zijn producer Adri-Jan Hoes schijnen nu een ander licht op de situatie. Beiden zijn niet te spreken over de samenwerking met de zanger wiens carrière ze zo hard hebben proberen herlanceren. ,,Hij schold me uit voor leugenaar, dief en klootzak.”