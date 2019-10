Bioscoopverdachte Ergün S. gearresteerd met mes in hand, politie heeft schoten gelost

De politie besloot zaterdagavond zijn foto en identiteit te verspreiden nadat hij opdook op camerabeelden. De verdachte werd vanmorgen aangehouden in de buurt rond de straat Hoendiep in Groningen, ter hoogte van een tankstation. Omdat hij duidelijk zichtbaar een mes in zijn hand had en gezien de feiten waar hij van verdacht wordt, heeft de politie schoten gelost. De verdachte heeft hierbij schotwonden opgelopen. Hij raakte hierbij gewond waarna hij gearresteerd kon worden. S. is onder speciale begeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Hij wordt daar behandeld en is voor zover bekend buiten levensgevaar.



Op de plek van zijn arrestatie had getuige Robbert van den Berg (50) hem gisteren al zien lopen. ,,Hij stak de weg over en viel op omdat twee auto's voor hem moesten remmen,” vertelt Van den Berg tegen deze site. ,,Daarom viel het mij op. Bovendien had hij nogal opvallende kleren aan, precies als op die politiefoto, maar dat zag ik pas 's avonds. Toen pas heb ik de politie gebeld. Ja, wat later helaas, maar uiteindelijk is hij vlakbij die plek gepakt.”



Van den Berg vertelt dat Hoendiep aan de rand van Groningen ligt, niet ver van de N370, de randweg Groningen. ,,En vlakbij een bedrijventerrein. Het zou best kunnen dat hij daar ergens onder een viaduct heeft liggen slapen.” Het Hoendiep in Groningen ligt ongeveer 2,5 kilometer verwijderd van de Pathébioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep waar zaterdagochtend de twee lichamen zijn gevonden.



Volgens Van den Berg leek het toen al of Ergün S. gewond was. ,,Ik dacht eerst dat hij een kunsthand had, aan de manier waarop hij zijn arm bewoog. Maar ik denk dat hij al gewond was, dat hij zichzelf bij die worstelingen in de bioscoop ook heeft verwond.”