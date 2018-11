Bittere teleurstelling na graafactie Willeke: ‘Maar we geven niet op’

VIDEOBij de mensen die zich al jaren bekommeren om het lot van de verdwenen Willeke Dost, hakt de teleurstelling van vandaag er flink in. Opgeven willen ze echter niet. ,,We moeten doorgaan. Treurig blijven heeft geen zin.”

Ab Bruintjes, die samen met zijn kompaan Johan Huzer veel tijd in de zoektocht naar Willeke Dost heeft gestoken, zegt dat hij even tijd nodig heeft om de teleurstelling te verwerken. ,,Ik had er meer van verwacht.”

Hij is voorzichtig kritisch op het werk van de politie, hoewel die onder meer op zijn aandringen eindelijk de schop in de grond stak. ,,De politie zegt dat er gegraven is op een oppervlakte van 250 vierkante meter, maar in mijn ogen was het 80 vierkante meter. En ze zijn maar 60 centimeter diep gegaan, terwijl de aanwijzingen die er waren uitgingen van een object op 180 centimeter onder de grond.”

De reden dat de politie stopte met graven, was dat een archeoloog constateerde dat tot op de afgegraven diepte de grond niet verstoord is geweest. ,,Deze plek gaat ons geen antwoorden geven in de vermissingszaak’', was daarom de conclusie. De politie is er zeker van dat Willeke op de bewuste plek niet wordt gevonden.

Bruintjes had graag gezien dat er tóch was doorgegraven. ,,Ik zeg niet dat Willeke er ligt, maar die Signi-honden hebben iets geroken. Die staan heel goed bekend. Zorg dan dat je met zekerheid kunt uitsluiten dat er iets ligt, zou ik zeggen.”

Op het hoe nu verder gaat hij zich samen met Huzer nu beraden. ,,Het houdt voor ons niet op hier.”

Ook Willekes tante Klaasje Wobken weigert zich neer te leggen bij de uitkomsten van het nieuwe onderzoek bij de boerderij. ,,We moeten nu doorgaan. Treurig blijven heeft geen zin, we kunnen niet weer stoppen.’’

Ook Wobken is teleurgesteld in de politie, die maar moeilijk te bewegen was over te gaan tot graven. ,,Afgelopen week zei een politieman nog: ze is weggelopen. Maar wat er met Willeke is gebeurd, weet je alleen als je er bij bent geweest.’’

Wobken heeft de verdwijning van haar nichtje, dat wees werd na een ongeluk, nooit los kunnen laten. ,,Ik ken geen rust, het is een stuk van mijn leven geworden. Ik ben verhard, door alles wat er is gebeurd. Ik geloof niks meer. Ik blijf er constant mee bezig. Steeds wordt het weer rustig, maar iedere keer hoor je ook weer wat. Vanavond heb ik weer overleg, om te kijken hoe we verder kunnen gaan.’’

De afgelopen jaren bleef ze steeds eigenhandig informatie achterhalen, die misschien tot opheldering kan leiden. ,,Daarom heb ik ook zaterdag weer een afspraak.’’

Quote Waren er maar meer mensen die zouden praten Klaasje Wobken

Niet klaar

De politie liet voorafgaand aan de mislukte graafactie al laten weten dat het onderzoek naar Willekes verdwijning hoe dan ook doorgaat. ,,Als we niets vinden is deze zaak voor ons niet klaar.’’ Via Twitter liet de Politie Drenthe weten: ,,We beseffen dat haar verdwijning veel mensen raakt en willen voor de nabestaanden en de omgeving duidelijkheid over wat haar is overkomen.’’

De tante van Willeke hoopt dat er nieuwe informatie bovenkomt. ,,Waren er maar meer mensen die zouden praten”, verzucht ze. ,,Dan zouden we er misschien achter komen wat er met Willeke is gebeurd.’’

