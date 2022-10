Situatie asielzoe­kers Ter Apel ‘nog steeds schrijnend’

De situatie voor asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel is ‘nog steeds schrijnend'. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zitten mensen dicht op elkaar in een ‘koude, tochtige en vuile sporthal'. Dit zorgt voor risico’s voor de volksgezondheid.

3 oktober