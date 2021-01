Bizarre ‘voetbalkijktips’ alweer van overheidssite verwijderd

De overheid had onder het mom van ‘Wij doen het zo’ twee maanden geleden tips online gezet over hoe mensen met de coronaregels om kunnen gaan. Zo hoopt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat mensen zich ook thuis, bij bezoek, aan de coronaregels houden. ‘We zijn allemaal klaar met corona, maar corona is nog niet klaar met ons. Ook al is het lastig, het is belangrijk dat we ons aan de maatregelen blijven houden’, valt te lezen op de site van de Rijksoverheid.