Bjorn en Suzanne krijgen tóch een droombruiloft: 'Ze wisten van niks'

'Lieve' omgekomen autohandelaar Paul Selier had ook duistere kant

16:54 De Haagse auto- en haringhandelaar Paul Selier kwam om het leven bij zijn arrestatie door de politie op 2 februari. De dood van de ‘lieve man’ is onbegrijpelijk, stellen bekenden. Uit onderzoek van deze krant blijkt ook een andere kant van Selier: iemand die al jarenlang een bekende van de politie is en zichzelf geregeld in de problemen brengt.