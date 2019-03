Blijft het rustig op Urk? ,,We moeten de orde bewaken’’

‘Van misbruik verdachte Charly T. is terug uit Spanje'

17:08 De in Spanje van aanranding verdachte Nederlandse scholier Charly T. is terug in Nederland. Zijn advocate bevestigt berichtgeving daarover in het Noordhollands Dagblad. Ze benadrukt dat de 17-jarige jongen en zijn familie nu vooral behoefte hebben aan rust.