Blinkende Ferrari was ware attractie, maar dat is voorbij: eigenaar opgepakt vanwege zorgfraude

Rechters willen meer duidelijk­heid over Slag om Chora

Het Ministerie van Defensie moet meer duidelijkheid geven over wat er precies is gebeurd tijdens een bombardement bij de Slag om Chora in Afghanistan in 2007. Een aantal nabestaanden van burgers die daarbij omkwamen, hebben de Nederlandse staat aangeklaagd omdat ze vinden dat hun geliefden onrechtmatig zijn gedood.

15 september