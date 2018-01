Bloemen bij Amsterdamse moskee uit solidariteit na lugubere protestactie

Bij de Emir Sultan-moskee werd 's nachts een onthoofde en met een rode substantie besmeurde pop achtergelaten. Het hoofd van de pop hing aan een touw. Bij het lugubere schouwspel lag een briefje met een boodschap.



,,De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen'', viel op het schrijven te lezen. ,,De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan (sic).''



De Islamitische Stichting Nederland Emir Sultan, waartoe ook de moskee behoort, sprak gisteren van een 'laffe en weerzinwekkende daad'. ,,We zijn geschrokken en veroordelen deze laffe aanslag, maar we laten ons niet intimideren en tegen elkaar uitspelen'', aldus Emir Sultan.



PvdA en GroenLinks hebben een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd over het incident. Het is nog niet precies duidelijk wie er achter de actie zit. De politie onderzoekt een tweet die Verzetsgroep Rechts in Verzet stuurde: ,,Onthoofding! Geen Megamoskee Amsterdam-Noord, ingezonden protestactie''.