Bloemen voor burgers die politie hielpen aanrander van jong meisje te pakken

Gemeente Raalte wil graf van overleden man en dochter ruimen, moeder Rita is woest: ‘Ik heb recht op dat graf’

10:20 Rita van Dijk uit Zwolle is woest op de gemeente Raalte. De gemeente ontruimt het graf van haar overleden man en dochter in Heino, omdat de termijn van dertig jaar verloopt. Van Dijk claimt grafrechten voor onbepaalde tijd te hebben. Raalte vindt het een verdrietige situatie, maar zegt dat wat er destijds met haar is besproken nooit is vastgelegd. ,,Nu maakt u, dertig jaar later, wederom fouten.”