Bloemen voor verdronken Robin (7) neergelegd bij vijver in Overdinkel

Aantal eikenpro­ces­sie­rup­sen in jaar tijd verdriedub­beld in Nederland

7:42 Het aantal eikenprocessierupsen is op veel plaatsen in Nederland verdriedubbeld in vergelijking met vorig jaar. Overal is sprake van een sterke toename. Opvallend is dat de rupsen nu ook op grote schaal in bossen met eikenbomen voorkomen, terwijl dat eerder nog niet het geval was.