Bloemenpark Keukenhof is bomvol: ‘Kom niet meer, ook niet tijdens de paasdagen’

Wie van plan was tijdens de paasdagen Keukenhof te bezoeken, kan beter uitwijken naar een andere dag. ,,Tijdens de paasdagen is het bijzonder druk in de Bollenstreek en in Keukenhof. Door het mooie weer is er ook veel strandverkeer. We adviseren om een andere dag te kiezen voor een bezoek aan het park’', meldt het bloemenpark in Lisse op Twitter.