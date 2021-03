Bloemenveiling kwetsbaar voor criminelen en toezicht schiet tekort

De Nederlandse bloemenveilingen bieden tal van kansen voor criminelen, of het nu gaat om drugssmokkel, witwassen, belastingfraude of arbeidsuitbuiting. Het toezicht op de veilingen is versnipperd en schiet tekort, blijkt uit een groot onderzoek.

Criminelen liften graag mee op bloementransporten. Drugs die Nederland binnenkomen, kunnen via vrachtwagens met bloemen door heel Europa worden verspreid. Dat schrijven de onderzoekers van het rapport ‘Mainport in de tweede linie’, die de Aalsmeerse bloemenveiling en de kleinere veilingen in Naaldwijk en Rijsburg hebben doorgelicht.

Op de veiling zijn onder meer Nederlandse, Albanese, Russische en Italiaanse criminele groeperingen actief. Ze smokkelen drugs in onder meer bloemendozen, via dubbele bodems van vrachtcontainers en in de vrachtwagencabine. ,,In elk dorp in Europa komen bloemen op tafel. Het logistieke netwerk is buitengewoon fijnmazig", zegt de burgemeester van de gemeente Westland Bouke Arends. ,,Daar maken criminelen graag gebruik van.”

Drugszendingen worden wel opgeknipt in kleinere transporten, wat smurfen wordt genoemd. Chauffeurs en transportbedrijven zijn alert op controles van politie, douane of inspecties. ‘Ze proberen die te omzeilen, alleen al omdat het kostbare tijd vergt, en mogelijk omdat ze smokkelwaar of fraude hebben te verbergen’, aldus het rapport. ‘Apps waarschuwen internationale transportbedrijven voor controles en bedrijven of chauffeurs waarschuwen elkaar.’

Toezicht schiet tekort

Voor zo’n grote sector met zoveel criminele mogelijkheden, schiet het toezicht tekort, blijkt uit het rapport. Waar Schiphol en de Rotterdamse haven kunnen rekenen op de aanwezigheid van politie, FIOD en de Koninklijke Marechaussee, zijn op de veiling de basisteams van de politie verantwoordelijk. Zelf heeft Royal Flora Holland maar één bedrijfsrechercheur. Volgens de onderzoekers moet de veiling meer investeren in inlichtingen.

De burgemeesters van Aalsmeer en het Westland pleiten voor een soort HARC-team op de bloemenveiling, zoals die ook bestaat in de haven van Rotterdam. ,,Wij hebben op het moment niet de middelen om de criminaliteit het hoofd te bieden. De kwetsbaarheid van de sierteeltsector vraagt om een betere aanpak.”

Dubbele facturen

De veiling, waar bijna vijf miljard euro per jaar doorheen vloeit, blijkt ook aantrekkelijk voor financiële criminaliteit. Er is sprake van witwassen, belastingontduiking en btw-fraude, schrijven de onderzoekers. Zo werken malafide bloemenhandelaren met dubbele facturen om invoerbelasting te ontlopen.

Het is lastig om te meten hoe wijdvertakt de criminaliteit binnen de veiling is. Maar dat er criminele zaken gebeuren, staat voor het merendeel vast. Veilingmedewerkers wijzen bijvoorbeeld op een komen en gaan van onbekende vrachtwagens zonder bedrijfsbelettering. Ook komt het voor dat activiteiten worden afgeschermd door er een treintje van bloemenkarren omheen te parkeren. Verder wordt gewezen op bedrijven die wel heel snel groeien, of plotseling verdwenen zijn.

Maffia

De politie arresteerde in 2015 een groep Italianen, die actief was op de bloemenveiling van Aalsmeer. De broers uit de Zuid-Italiaanse plaats Siderno werden door justitie gelinkt aan de Italiaanse maffia. Ze smokkelden jarenlang drugs naar Italië via vrachtwagens met bloemen. Twee jaar later waren er nieuwe signalen dat de Italiaanse maffia aanwezig was. Volgens de Aalsmeerse burgemeester Gido Oude Kotte heeft de Italiaanse familie nog steeds banden binnen de veiling.

