Bloemenzee voor vermoorde advocaat Wiersum

De rechtbanken kunnen verder zelf invulling geven aan de manier waarop ze stil willen staan bij de liquidatie. Zo werd in de rechtbank in Rotterdam, waar de weduwe van Wiersum werkzaam is, een grote bijeenkomst gehouden met rechters, officieren van justitie en advocaten. In de rechtbank in Assen wordt een condoleanceregister neergelegd. De rechtbank in Breda, waar Wiersum plaatsvervangend rechter was, hield gisteren een herdenkingsbijeenkomst. Dat gebeurde ook in de rechtbank in Amsterdam.



De Hoge Raad publiceerde vandaag in vijf dagbladen een rouwadvertentie voor de vermoorde strafpleiter. ,,Als advocaat trad hij op in vele zaken bij de Hoge Raad. Hij streed voor rechtvaardigheid en menselijkheid”, schrijft de hoogste juridische instantie in de advertentie. De Amsterdamse Orde van Advocaten plaatste een boodschap op reclameschermen in het openbaar vervoer. ,,Wij blijven veerkrachtig, zullen niet voor geweld wijken en weten ons gesteund door de rechterlijke macht, openbaar ministerie en de burgemeester.”



Terwijl veel advocaten boos en verdrietig zijn over het verlies van Wiersum, barst tegelijkertijd onder advocaten ook een discussie los hoe nu om te gaan met kroongetuigen. Sommige advocaten weigeren ze bij te staan omdat ze bijvoorbeeld uit ‘principe geen verklikkers bij staan’, wat bij anderen weer irritatie opwekt. ,,Het vak van strafrechtadvocaat kies je vanuit de overtuiging dat iedere verdachte recht heeft op bijstand. Derk Wiersum begreep dat", schrijft advocaat Marielle van Essen in een blog op internet. Zijzelf staat overigens ook geen kroongetuigen bij, maar om een andere reden. ,,Ik ben afkeurend omdat de inzet van kroongetuigen valse verklaringen en daarmee onjuiste veroordelingen in de hand werkt, terwijl de overheid die veiligheid totaal niet kan waarborgen.”