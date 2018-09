Blokhuis: Landelijk meldlijn verwarde personen komt er

Hoes pareert die kritiek. ,,Als het over hele acute problemen gaat, dan moet je gewoon 112 blijven bellen’’, geeft de burgervader toe. Met zorgen over een verwarde buurman, kun je volgens Hoes beter bij een ander nummer terecht. Heel veel mensen herkennen het volgens Hoes wel dat er ‘iemand in de wijk is die zich wat vreemd begint te gedragen en eigenlijk extra zorg nodig heeft’.



Zelf kreeg hij in zijn gemeente Haarlemmermeer een melding binnen over een demente man die zijn woning zó verwaarloosde dat ‘de ratten door de tuin liepen’. ,,De meldkamers in Nederland zijn over het algemeen al overbelast, die moet je daar niet voor bellen.’’



Blokhuis zegt geld toe voor het landelijk nummer, maar gaat niet in op de zorgen van de gemeenten. Zij vrezen dat er na 1 oktober geen financiën meer zijn voor de projecten die zij de afgelopen jaren op poten zetten, zoals beveiligde bedden, crisiszorg of speciaal vervoer.