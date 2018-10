Blokkeerfriezen A7 horen strafeis

De rechtbank in Leeuwarden hoorde deze week alle verdachten, steeds in plukjes van drie of vier. Ze worden verdacht van de blokkade op de A7, het gebruik van dwang en het tegenhouden van een demonstratie. Een vrouw die een oproep tot de blokkade op Facebook plaatste wordt ook verdacht van opruiing.



Bij de strafeis laat het OM mogelijk meewegen dat de verdachten geen van allen verantwoordelijkheid voor de blokkade lijken te nemen en geen spijt hebben betuigd. Dat kan een verzwarende factor zijn in de strafeis en later in het vonnis van de rechtbank.