Blokkerende boeren stonden 'gezellig’ te barbecueën op A35, weg is weer vrij

Update met videoTientallen boeren blokkeerden donderdag de A35 ter hoogte van het knooppunt Azelo, vlak bij Almelo. De weg was in beide richtingen urenlang dicht. Ook de A1 richting Almelo was afgesloten. Rijkswaterstaat noemt de actie van de blokkerende boeren ‘levensgevaarlijk’. ,,We willen dit absoluut niet hebben, maar we kunnen het helaas ook niet voorkomen.’’