Blond meisje in verdwijningszaak van Friese Remon meldt zich

"Meisje heeft zich gemeld", schreef Ansje Dijkstra omstreeks 13.20 uur op haar Facebookpagina. Het bericht kreeg al honderden reacties van mensen die zeggen te hopen dat de jonge vrouw meer duidelijkheid kan/kon scheppen in de verdwijningszaak.

De moeder van de vermiste student plaatste vrijdag een oproep op Facebook voor tips over de blonde vrouw met wie haar zoon sprak in de nacht dat hij verdween. "Een blond meisje wijst, Remon loopt de richting op waar zij heen wijst. Wie herkent zich in dit verhaal? En waarheen wees zij?"

'4 of 5 personen'

Op camerabeelden is te zien hoe Bruinsma in de nacht vrijdag 1 december om 2.20 uur met een groepje van vier of vijf mensen over de Nieuwestad in Leeuwarden meeloopt van de C&A tot aan de hoek van de Doelesteeg. Voor kledingwinkel Sissy Boy stelt hij hen een vraag, waarop een blond meisje naar de andere kant van de Nieuwestad wijst. Bruinsma loopt vervolgens snel die kant op.

Zus Yvette Dijkstra verklaarde gisteren dat ze de wanhoop nabij was. ,,Ik begrijp niet dat niemand zich nog heeft gemeld. Er wordt overduidelijk een richting op gewezen, Remon loopt ernaartoe en toch heeft niemand zich nog bij ons gemeld. Ook als iemand anders van de groep meer weet, mogen ze zich bij ons melden. Het wachten breekt je op."

Vrijdag sprak de tweelingbroer van Remon zich ook uit over de vermissing van zijn broer: ,,Dat hij nog niet gevonden is, geeft mij juist veel hoop. ,,Want dat betekent dat hij nog niet dood gevonden is. Dus dan is er altijd de kans dat hij nog levend rondloopt.”

Water

De politie gaat er tot nu toe van uit dat Bruinsma mogelijk in het water terecht is gekomen. ,,Dat is nog steeds het belangrijkste scenario. We hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf of dat hij vrijwillig vertrokken is”, liet een woordvoerder van de politie weten.