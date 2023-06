Blote mannenbenen op kantoor, kan dat? ‘Ze kijken je wel bedenkelijk aan’

In deze zomerse temperaturen is het doodnormaal dat vrouwen in rok of jurk naar het werk gaan. Maar kan een man ook in blote benen naar kantoor? Veel werkgevers doen daar niet moeilijk over, maar er zijn grenzen. ‘Ik ga toch ook niet in bikini naar het werk’.