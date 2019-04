Blunder OM groter dan gedacht: foto kroongetuige Nabil B. nog veel vaker verspreid

Uit een vandaag door het OM verstuurde mail aan betrokkenen blijkt dat de foto van de kroongetuige nog vaker aan het dossier is toegevoegd. ,,Inmiddels is gebleken dat er abusievelijk nog meer foto’s van de kroongetuige in het dossier zijn gevoegd,” schrijft een justitiefunctionaris. Het gaat om dezelfde foto als in het eerste geval, maar het OM is er nu achter gekomen dat deze in nog eens drie verschillende proces-verbalen voorkomt. Het OM erkent dat de gewraakte foto nog vaker is meegestuurd.



,,Er is onbedoeld een fout gemaakt”, stelt OM-woordvoerder Wim de Bruin desgevraagd. Nadat De Telegraaf twee weken geleden de foto geblurd publiceerde heeft het OM alle dossiers opnieuw doorgepluisd, stelt De Bruin. ,,Daarop hebben we opnieuw een terugroepactie in gang gezet.”