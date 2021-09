Boa-vakbonden willen 2500 tot 5000 extra boa's om coronabewijzen te controleren

Waren de grootou­ders van Jolande helden of jodenverra­ders? Zoektocht vol intriges geeft antwoord

19 september De grootouders van Jolande van Gorssel stonden in Ugchelen bekend als jodenverraders. Maar klopt dat wel? Jolande, die in haar jeugd hierom is gepest, besloot dit ‘op het sterfbed van haar vader uit te zoeken’. Ze stuitte op verraad, intriges en tegenwerking en kreeg zelfs een doodsbedreiging in de brievenbus.