Bob Ross krijgt tentoonstelling; wie was deze hypnotiserende cultheld?

Wie heeft er niet een keer met zijn mond open gekeken naar de tv-serie The Joy of Painting? Ross zette in zijn programma telkens binnen dertig hypnotiserende minuten een landschap neer. Tijdens de expositie in Gorssel worden zo’n veertig werken uit zijn tv- oeuvre getoond. Uiteraard met almighty mountains, happy little trees en fluffy clouds.



‘There are no mistakes, just happy accidents’. Het komt altijd goed in de wereld van Bob Ross. En dat is waarom de Amerikaanse art instructor waarschijnlijk nog altijd zo geliefd is. Zijn motto: iedereen kan schilderen! Ook als je nog nooit een kwast gehanteerd hebt. In 381 afleveringen schilderde Bob besneeuwde bergen, puntige naaldbomen, donzige loofbomen, schuimende watervallen, stille bospaadjes en spiegelende meertjes. De natuur was zijn grootste inspiratiebron.



Hoewel Ross in 1995 al is overleden wordt zijn tv-serie wereldwijd voortdurend herhaald en groeit zijn schare fans nog steeds. Ook jonge generaties ontdekken hem en nemen zelfs online deel aan Bob Ross-streaming marathons.



Bobs doel was mensen plezier te laten beleven aan schilderen. Maar hij bereikte meer, zo zegt museum MORE. ‘Vanuit zijn intieme, eenvoudige tv-studio spreekt Bob je persoonlijk toe, met een bevrijdend geloof in de maakbaarheid van talent.’ Artistiek directeur Ype Koopmans: ,,Bob Ross is een prachtig fenomeen in de populaire cultuur. Een ontwapenend blije promotor van schildervreugde die op een authentieke en laagdrempelige manier angst voor kunst maken en kunst kijken wegneemt.’’