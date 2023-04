Boer Freek ving ontredderde passagiers Voorschoten op in zijn stal na ongeluk: ‘Zag de schrik in hun ogen’

Met videoBoer Freek van Vliet twijfelde geen moment toen hij na de tweede klap bij het treinongeval in Voorschoten rechtop in zijn bed zat. Hij trok zijn overall aan, zette stoelen in zijn stal en ving zo de eerste slachtoffers van het ongeluk op. ,,Je zag de schrik in hun ogen.”

Van Vliet heeft zijn boerderij pal aan het spoor waar de passagierstrein zijn weiland in is gereden. Rond half drie in de nacht hoorde hij een eerste harde klap, maar toen zag hij nog niet zoveel bijzonders. ,,Het was aardedonker en ze maken hier wel vaker herrie als ze aan het werk zijn bij het spoor. Ik zag een goederentrein staan, maar verder niets en ging maar weer liggen.”

Pas toen hij na vijf minuten een nog hardere klap hoorde en felle lichtflitsen door de gordijnen zag schijnen, besefte hij dat het goed mis was. ,,Dit was foute boel. Ik heb meteen mijn overall aangetrokken en ben met mijn dochter naar buiten gegaan. Er stond iets in brand en toen zag ik de schim van die passagierstrein in het weiland staan.”

Ontredderd

Aanvankelijk was het nog doodstil na de botsing. Maar toen klonken al snel sirenes. Er landden traumahelikopters in het weiland. Politieauto’s en ambulances reden af en aan. Van Vliet zag hoe de eerste passagiers uit de trein kwamen en weer in het weiland gingen liggen. Een aantal kon op eigen kracht zijn kant opkomen, via een weggetje langs het spoor. ,,Sommigen hadden verwondingen aan hun hoofd, anderen aan hun been. Één vrouw had last van haar buik. Ze hadden het koud. Toen hebben we stoelen gepakt en in de stal neergezet zodat ze konden opwarmen. Mijn vrouw maakte thee.”

Volledig scherm Boer Freek van Vliet ving slachtoffers van het treinongeval op in zijn stal. © Raymond Boere

De eerste slachtoffers maakten een ontredderde indruk op Van Vliet. ,,Ze wisten niet waar ze naartoe moesten. Ik zag de schrik in hun ogen. Een van hen vertelde ook hoe snel het allemaal ging. Hij knipperde met zijn ogen en lag ineens op de grond. Als je de ravage nu ziet en het er dan levend vanaf brengt, heb je ontzettend veel geluk.”

De gewonde passagiers werden al snel opgehaald met ambulances. Van Vliet ging weer aan het werk. Bij het ochtendgloren is de rust weergekeerd en is alleen de enorme ravage te zien in zijn weiland. De trein is van de spoordijk gereden ,,Heel onwerkelijk. Alsof het een speelgoedtreintje is. Wat maak je dan een rare klap als je daarin zit. En hoe is het met die machinist? Het staat er echt heel raar bij.”

