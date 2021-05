Boer Hans heeft spijt van het drugslab in zijn varkensschuur: ‘Ze sloegen me met een hamer’

VIDEO Nederland herdenkt oorlogs­slacht­of­fers, Dam dit jaar meer gevuld dan vorig jaar

4 mei De Nationale Dodenherdenking in Amsterdam is vanavond begonnen met een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk, waar schrijfster Roxane van Iperen haar indrukwekkende voordracht Stemmen uit het diepe hield. Daarna legden koning Willem-Alexander en koningin Máxima een krans bij het Nationaal Monument, voorafgaand aan de twee minuten stilte. Ook André van Duin hield een toespraak.