Boer Wesepe sluit wandelroute af na tweet PvdD: ‘Ik zit niet op activisten te wachten’

Tweede Kamerlid Ouwehand maakte eind vorige week een wandeling langs klooster Nieuw Sion bij Diepenveen en maakte gebruik van de mogelijkheid om ook het terrein van Roetert in Wesepe te doorkruisen. Daar zag ze hoe de melkveehouder zijn land besproeide vanuit een sloot en ze zag ook twee plastic containers drijven waarin volgens het etiket een reinigingsmiddel had gezeten.

Ouwehand zette er foto's van op twitter en schreef erbij dat de betreffende boer zich weinig aantrekt van de gedachte dat schaars water eerlijk verdeeld moet worden en dat hij zich nog minder van de milieuregels aantrekt.

Drijver

Dat leverde Ouwehand niet alleen een storm van kritiek op sociale media op, maar ook een filmpje van een collega-boer van Roetert die uitlegde dat deze melkveehouder niks verkeerds deed. De lege containers doen dienst als drijver en het oppervlaktewater mag gewoon gebruikt worden, zo stelt Geertjan Kloosterboer uit Oxe.

Geschrokken

Gerjan Roetert (36) is best even flink geschrokken van alle commotie, maar is ook klaar met de criticasters die ongefundeerd hun mening spuwen, zegt hij. Hij is daarom niet langer van plan om wandelaars op zijn terrein toe te laten. ,,Jammer, want het is echt een hele mooie route, waar heel veel mensen gebruik van maken.”

Hij was zelfs van plan het de wandelaars nog makkelijk te maken door poortjes neer te zetten. ,,Ze moesten echt onder het prikkeldraad door. Ik vond dat prima, het is ook in het belang van de sector om begrip voor ons werk te kweken door mensen toe te laten. Maar als ik op deze manier onder een vergrootglas gelegd wordt en aan de schandpaal wordt genageld, ben ik er wel klaar mee.”

Treurig einde

Omdat het geen officiële wandelroute betreft, kan Roetert zijn land afsluiten voor bezoekers en gaat dat ook doen. In plaats van poortjes, komt er nu een bordje met: verboden toegang, privé-terrein. ,,Ik hoef maar een klein foutje te maken en ze pakken me! Als een koe ziek is, is het het beste om die in de wei te zetten. Beweging is goed. Maar als er dan iemand zo'n ziek dier op de foto zet, heb ik meteen dierenactivisten op mijn nek. Daar heb ik geen zin in. Er loopt hier maar één pad en dat komt bij de boerderij uit. En zo eindigt een mooi verhaal over boeren en burgers die samen van de natuur genieten. Best treurig eigenlijk.”

Roetert zegt contact gehad te hebben met de voedsel- en warenautoriteit (NVWA), die volgens hem niks verkeerds zagen in zijn handelen. De NVWA zelf was vandaag niet voor een reactie beschikbaar, net als de Partij voor de Dieren en Esther Ouwehand zelf.